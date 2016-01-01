큰사진보기 [오마이포토] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 ⓒ 이정민





정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 강북·성북 합동유세에서 정창수 강북구청장 후보, 이승로 성북구청장 후보, 서울시의원 후보자들, 현 지역구 국회의원들과 함께 지지를 호소하고 있다.





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 강북·성북 합동유세에서 정창수 강북구청장 후보, 이승로 성북구청장 후보(왼쪽)와 함께 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 강북·성북 합동유세에서 서울시의원 후보자들과 함께 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 강북·성북 합동유세를 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세에서 한 지지자가 지지의 글을 적은 종이를 들어보이고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세에서 선거운동원들이 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세에서 선거운동원들이 사전투표를 독려하며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세에서 선거운동원들이 사전투표를 독려하며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 지지호소하는 정창수 더불어민주당 강북구청장 후보 정창수 더불어민주당 강북구청장 후보가 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세에서 음악에 맞춰 춤을 추며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 지지호소하는 이승로 더불어민주당 성북구청장 후보 이승로 더불어민주당 성북구청장 후보가 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세에서 음악에 맞춰 춤을 추며 지지를 호소하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세 29일 서울 강북구 미아시거리역에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보의 강북·성북 합동유세장 길 건너편에 오세훈 국민의힘 서울시장 후보의 선거운동 플래카드가 걸려있다. ⓒ 이정민





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