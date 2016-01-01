큰사진보기 [오마이포토] 사전투표하는 정근식 서울교육감 후보 ⓒ 공동취재사진



정근식 서울교육감 후보 부부가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소를 찾아 한 표를 행사하고 있다.





큰사진보기 사전투표하는 정근식 서울교육감 후보 정근식 서울교육감 후보 부부가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소를 찾아 투표를 위해 줄을 서고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 사전투표하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 정근식 서울교육감 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 정근식 서울교육감 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소에 만나 악수하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 사전투표하는 정근식 서울교육감 후보 정근식 서울교육감 후보 부부가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소를 찾아 투표 용지를 받고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 사전투표하는 정근식 서울교육감 후보 정근식 서울교육감 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소를 찾아 투표한 뒤 기표소를 나서고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 사전투표하는 정근식 서울교육감 후보 정근식 서울교육감 후보 부부가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소를 찾아 한 표를 행사하고 있다. ⓒ 공동취재사진









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