큰사진보기 [오마이포토] 사전투표하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 ⓒ 공동취재사진



정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 배우자 문혜정씨가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에 마련된 사전투표소를 찾아 한 표를 행사하고 있다.





큰사진보기 사전투표하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 오전 서울 중구 소공동행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 투표하기 위해 대기하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 사전투표하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 배우자 문혜정 씨가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 오전 서울 중구 소공동행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 사전투표하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 오전 서울 중구 소공동행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 기표소를 나서고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 사전투표하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 배우자 문혜정 씨가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 오전 서울 중구 소공동행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 사전투표하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 배우자 문혜정 씨가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫 날인 29일 오전 서울 중구 소공동행정복합청사에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. ⓒ 공동취재사진









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