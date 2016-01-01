큰사진보기 [오마이포토] 4.16연대, 생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 ⓒ 이정민



4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 "6.3지방선거를 앞두고 각 정당 서울시장 후보들의 생명안전 공약을 꼼꼼히 점검했다"며 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 하고 있다. 참석자들이 '생명안전행 발권 완료! 거대 투표 도장 퍼포먼스'를 진행하고 있다.



4.16연대는 "생명안전사회로 가는 가장 확실한 티켓은 바로 유권자 권리"라며 "'개발 중심' 공약에 밀려 정작 시민의 안전은 뒷전이 되지 않았는지, 서울시의회 앞 세월호 기억공간 존치 요구에 누가 '답변'하고 누가 '침묵'했는지 그 결과를 투명하게 공개한다"라고 밝혔다.



4.16연대는 또한 ▲ 생명안전 예산과 조직, 인력을 전면 실질화 ▲ 시민의 안전권 보장하는 서울시 차원의 '생명안전 종합계획' 수립 ▲ 시민의 목소리를 담는 '서울시 생명안전위원회' 설치 및 운영 ▲ 재난 및 참사 피해자 지원 체계 수립 ▲ 생명안전 교육과 참사의 기억을 행정의 의무로 제도화 ▲ 세월호 참사 기억·추모공간의 온전한 존치 보장 등 후보자들에게 '생명안전 6대 약속'을 요구하고, "우리의 표(票)는 생명안전으로 향한다"고 강조했다.





큰사진보기 4.16연대 "우리의 표는 생명안전으로 향한다" 4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 "6.3지방선거를 앞두고 각 정당 서울시장 후보들의 생명안전 공약을 꼼꼼히 점검했다"며 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 하고 있다. 참석자들이 참사 희생자들을 추모하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 4.16연대, 생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 "6.3지방선거를 앞두고 각 정당 서울시장 후보들의 생명안전 공약을 꼼꼼히 점검했다"며 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 4.16연대, 생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 "6.3지방선거를 앞두고 각 정당 서울시장 후보들의 생명안전 공약을 꼼꼼히 점검했다"며 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 4.16연대, 생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 "6.3지방선거를 앞두고 각 정당 서울시장 후보들의 생명안전 공약을 꼼꼼히 점검했다"며 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 4.16연대, 생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 "6.3지방선거를 앞두고 각 정당 서울시장 후보들의 생명안전 공약을 꼼꼼히 점검했다"며 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 4.16연대, 생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 열어 '생명안전행 발권 완료! 거대 투표 도장 퍼포먼스'를 진행하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 4.16연대, 생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 "6.3지방선거를 앞두고 각 정당 서울시장 후보들의 생명안전 공약을 꼼꼼히 점검했다"며 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 4.16연대, 생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 4.16연대가 28일 서울 중구 4.16세월호참사 기억공간 앞에서 "6.3지방선거를 앞두고 각 정당 서울시장 후보들의 생명안전 공약을 꼼꼼히 점검했다"며 '생명안전 실현 및 세월호참사 기억·추모공간 존치를 위한 6.3 지방선거 서울시장 후보자 정책 질의 결과 발표 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





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