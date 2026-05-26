[오마이포토] 서소문 고가차도 철거중 붕괴 사고... 1명 사망

소방당국 부상자 7명 중 6명 구조... 1명은 심정지

등록26.05.26 15:31 수정 26.05.26 16:18 오마이뉴스(news)
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철거 중인 고가차도 무너져... 서소문 사고 구조작업 현장 26일 오후 서울 서대문구 서소문 고가차도가 철거공사 도중 무너져내리는 사고가 발생했다. 이 사고로 고가 구조물이 지상 도로를 덮쳐 부상자가 발생한 것으로 알려졌다. 영상은 소방대원들이 구조 작업을 벌이고 있는 모습. (영상 : 시민제보) ⓒ 오마이뉴스

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26일 오후 2시께 서울 서대문구 미근동 서소문 고가차도 철거 현장에서 다리 상판이 붕괴되는 사고가 발생했다. 이 사고로 7명의 부상자가 발생했다. 4시 현재 소방당국이 구조한 6명 중 1명은 심정지 상태이고, 또 다른 1명은 사망했다.

한편 무너진 고가 구조물이 철로를 덮치면서 서울역-수색역 구간 경의선 철도 운행이 중단됐다.

 26일 오후 2시 30분께 서울 서대문구 미근동 서소문 고가차도 철거 현장에서 다리 상판이 붕괴되는 사고가 발생했다. 이 사고로 최소 6명의 부상자가 발생한 것으로 알려진 가운데 소방당국은 현재 구조작업을 진행중이다.
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 26일 오후 2시께 서울 서대문구 미근동 서소문 고가차도 철거 현장에서 다리 상판이 붕괴되는 사고가 발생했다.
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 서소문고가차도 철거 중 붕괴사고가 발생한 가운데 소방당국이 구조작업을 진행하고 있다
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 26일 오후 2시 30분께 서울 서대문구 미근동 서소문 고가차도 철거 현장에서 붕괴 사고가 발생한 가운데 소방 관계자들이 부상자를 구조하고 있다.
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