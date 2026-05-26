큰사진보기 [오마이포토] 정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과 ⓒ 이정민



정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이' 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다.





큰사진보기 정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하기 위해 입장하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 사과 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신세계그룹, 스타벅스 '탱크데이’ 이벤트 자체 조사 결과 발표 신세계그룹 이규봉 경영지원총괄 전무, 전상진 경영총괄 부사장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스 '탱크데이’ 이벤트 대국민 사과 기자회견에서 자체 조사 결과 발표 및 질의응답을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 신세계그룹, 스타벅스 '탱크데이’ 이벤트 자체 조사 결과 발표 신세계그룹 이규봉 경영지원총괄 전무, 전상진 경영총괄 부사장, 김수완 대외협력본부장 부사장, 양종환 감사팀장 상무가 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 열린 정용진 신세계그룹 회장의 스타벅스 '탱크데이’ 이벤트 대국민 사과 기자회견에서 자체 조사 결과 발표 및 질의응답을 한 뒤 사과인사를 하고 있다. ⓒ 이정민

정용진 신세계그룹 회장 스타벅스 '탱크데이' 이벤트 대국민 사과 기자회견 정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스의 '탱크데이’ 이벤트 논란 관련 대국민 사과를 하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기







추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기