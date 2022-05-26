

오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 22일 오전 서울 광진구 건대입구 롯데백화점 앞에서 열린 유세에서 "정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 당선되면 '박원순 시즌2'가 된다"라고 주장했다.



오세훈 후보는 "박원순 시장 주변에 붙어 먹고 사는 이른바 시민단체 출신이라는 사람 수십 명이 서울시에 팀장, 과장, 국장으로 들어와서 자리를 꿰차고 앉았다"라며 "자기가 일하던 시민단체에 파이프라인을 개설해 돈을 내어줬다. 10년 동안 1조 222억 원이 관변 단체에 지원됐다"라고 말했다.



오 후보는 "정원오 후보가 서울시장이 되면 그 사람들 고스란히 다시 시청으로 들어간다"라며 "왜냐하면 그 사람들이 지금 정원오 후보 캠프에 다 가 있기 때문이다"라고 주장했다.



그러면서 "그래서 제가 '박원순 시즌2'라고 하는 것이다"라며 "서울시를 다시 말아먹는다. 절대 보내면 안 된다"라고 말했다.



