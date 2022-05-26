큰사진보기 [오마이포토] '생명안전 시민 약속'하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 ⓒ 이정민



공공운수노조와 전국철도지하철노동조합협의회, 서울교통공사노조 주최로 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 '구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 서울시장후보 생명안전 시민약속식'이 열렸다.



정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 '서울시장 후보 생명안전 시민 약속식'에서 안전한 서울을 만들기 위한 다짐을 하고 있다.





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 구의역 참사 현장 헌화 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 구의역 참사 10주기 추모문화제에 앞서 9-4 승강장 스크린도어 참사 현장에 헌화를 하고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 구의역 참사 현장 헌화 더불어민주당 정원오 서울시장 후보가 22일 서울 구의역에서 열린 구의역 참사 10주기 추모문화제에서 헌화하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 구의역 참사 현장 헌화 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 구의역 참사 10주기 추모문화제에 앞서 9-4 승강장 스크린도어 참사 현장에 헌화 후 묵념하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 구의역 참사 현장 헌화 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 22일 오전 서울 광진구 구의역 9-4 승강장에서 구의역 참사 10주기 추모 헌화 전 메모를 부착하고 있다. ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 추모 묵념 하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보-권영국 정의당 서울시장 후보 공공운수노조와 전국철도지하철노동조합협의회, 서울교통공사노조 주최로 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 '구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 서울시장후보 생명안전 시민약속식'이 열렸다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 권영국 정의당 서울시장 후보 등 참석자들이 '구의역김군'과 모든 참사 희생자들에 대한 추모 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 참석한 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 권영국 정의당 서울시장 후보 공공운수노조와 전국철도지하철노동조합협의회, 서울교통공사노조 주최로 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 '구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 서울시장후보 생명안전 시민약속식'이 열렸다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 권영국 정의당 서울시장 후보가 임을 위한 행진곡을 제창하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '생명안전 시민 약속'하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 공공운수노조와 전국철도지하철노동조합협의회, 서울교통공사노조 주최로 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 '구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 서울시장후보 생명안전 시민약속식'이 열렸다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 '서울시장 후보 생명안전 시민 약속식'에서 안전한 서울을 만들기 위한 다짐을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '생명안전 시민 약속'하는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 공공운수노조와 전국철도지하철노동조합협의회, 서울교통공사노조 주최로 22일 서울 광진구 지하철 2호선 구의역에서 열린 '구의역 산재사망 참사 10주기 추모제 서울시장후보 생명안전 시민약속식'이 열렸다. 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 '서울시장 후보 생명안전 시민 약속식'에서 안전한 서울을 만들기 위한 다짐을 하고 있다. ⓒ 이정민













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