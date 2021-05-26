

배우 이원종이 21일 오전 서울 성동구 왕십리역 광장에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 출정식에 참석해 유권자들에게 지지를 호소했다.



이원종은 선거 무대차량에 올라와 자신을 "6.3 지방선거 골목골목 선대위원장이다"라고 소개하며 "이번 서울시장 선거는 내란의 종식이다"라고 강조했다.



그는 "골목골목 누비며 승리를 위해 달려가겠다"라며 "함께해 주실 거죠"라고 시민들에게 호응을 요청했다.



이어 "묻지도 따질 필요도 없다. 이재명 대통령이 픽했다"라며 "일 잘하는 정원오를 서울시장으로 만들자"라고 목소리를 높였다.



또 "서울시장 되면 반말 못 한다. 한번 해보자"라고 말한 뒤 시민들과 함께 "원오야 시장 가자"를 외치며 유세 현장 분위기를 끌어올렸다.



이날 정원오 후보는 출정식에 참석해 "무능하고 무책임한 오세훈 시장을 끝내고 유능한 시장으로 서울을 바꿔야 한다"라며 유권자들에게 지지를 호소했다.



