[오마이포토] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표

등록26.05.21 11:30 수정 26.05.21 11:41 이정민(gayon)
원고료로 응원하기

[오마이포토] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 ⓒ 이정민


오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다.

오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민


오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민

오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민


오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민


오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표한 뒤 유승민 전 의원과 함께 유세를 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민


오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표한 뒤 유승민 전 의원과 함께 유세를 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민

댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독

ⓒ Ohmynews