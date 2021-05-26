큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 ⓒ 이정민



오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다.





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표한 뒤 유승민 전 의원과 함께 유세를 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표한 뒤 유승민 전 의원과 함께 유세를 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민

추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기