[오마이포토] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 ⓒ 이정민
오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다.
오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민
오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다. ⓒ 이정민
오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다.
ⓒ 이정민
오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표하고 있다. 유승민 전 의원이 자리를 함께 하고 있다.
ⓒ 이정민
오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표한 뒤 유승민 전 의원과 함께 유세를 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민
오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 출정 대시민 메시지 발표 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 21일 서울 강북구 인수봉로(미아동)에서 출정 대시민 메시지를 발표한 뒤 유승민 전 의원과 함께 유세를 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고