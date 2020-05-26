큰사진보기 [오마이포토] "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 ⓒ 이정민



조계종 사회노동위원회와 침략전쟁규탄파병반대평화행동 공동주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진이 열리고 있다.



참석자들은 "미국과 이스라엘은 민간인 공격, 병원과 학교 등 민간시설에 대한 폭격 등 국제법과 인도주의를 짓밟는 전쟁범죄를 일삼고 있다"며 "부처님오신날을 맞아 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄하고, 하루빨리 종전과 평화협상이 이루어지기를 바라는 시민들의 마음을 모아 중동 평화 기원 108배 정진을 진행한다"고 밝혔다.





큰사진보기 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 조계종 사회노동위원회와 침략전쟁규탄파병반대평화행동 공동주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 조계종 사회노동위원회와 침략전쟁규탄파병반대평화행동 공동주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 조계종 사회노동위원회와 침략전쟁규탄파병반대평화행동 공동주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 참석자들은 "미국과 이스라엘은 민간인 공격, 병원과 학교 등 민간시설에 대한 폭격 등 국제법과 인도주의를 짓밟는 전쟁범죄를 일삼고 있다"며 "부처님오신날을 맞아 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄하고, 하루빨리 종전과 평화협상이 이루어지기를 바라는 시민들의 마음을 모아 중동 평화 기원 108배 정진을 진행한다"고 밝혔다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 조계종 사회노동위원회와 침략전쟁규탄파병반대평화행동 공동주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 조계종 사회노동위원회와 침략전쟁규탄파병반대평화행동 공동주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 조계종 사회노동위원회와 침략전쟁규탄파병반대평화행동 공동주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 참석자들은 "미국과 이스라엘은 민간인 공격, 병원과 학교 등 민간시설에 대한 폭격 등 국제법과 인도주의를 짓밟는 전쟁범죄를 일삼고 있다"며 "부처님오신날을 맞아 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄하고, 하루빨리 종전과 평화협상이 이루어지기를 바라는 시민들의 마음을 모아 중동 평화 기원 108배 정진을 진행한다"고 밝혔다. ⓒ 이정민

"멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진 조계종 사회노동위원회와 침략전쟁규탄파병반대평화행동 공동주최로 20일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 "멈춰라 전쟁, 피어라 평화" 중동 평화 기원 108배 정진이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기









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