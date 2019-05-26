[오마이포토] ⓒ 권우성
지난 12일 준공식을 한 서울 광화문광장 감사의정원에서 바닥 돌판이 들썩이는 것을 해결하기 위한 재시공 시작됐다. 작업 대상은 6.25미터 높이 '받들어 총' 조명물 바로 옆 바닥으로, 사람이 밟으면 바닥 돌판이 심하게 들썩인다. 수십 개의 돌판에 작업 표시를 알리는 스티커가 붙어 있다. 작업 관계자는 바닥 조명 작업을 마친 후 마무리를 제대로 하지 않아서 발생한 문제라고 설명했다.
준공 1주일 만에 '감사의 정원' 일부 재시공 ⓒ 권우성
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지난 12일 준공식을 한 서울 광화문광장 감사의정원에서 바닥 돌판이 들썩이는 것을 해결하기 위한 재시공 시작됐다. 작업 대상은 6.25미터 높이 '받들어 총' 조명물 바로 옆 바닥으로, 사람이 밟으면 바닥 돌판이 심하게 들썩인다. 수십 개의 돌판에 작업 표시를 알리는 스티커가 붙어 있다. 작업 관계자는 바닥 조명 작업을 마친 후 마무리를 제대로 하지 않아서 발생한 문제라고 설명했다. ⓒ 권우성
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