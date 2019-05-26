큰사진보기 [오마이포토] 정원오 “서울시 안전 불감증 심각... 시장 바꿔야 안전한 서울 가능” ⓒ 유성호



정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 오전 서울 중구 선거사무소에서 열린 선거대책회의에 참석해 강남구 영동대로 GTX-A 삼성역 공사 현장 철근 누락 문제를 거론하며 "소 잃고 외양간 고치는 것은 이제는 끝내야 한다"라며 "뿌리 뽑을 수 있는 단 하나의 방법은 시장을 바꾸는 일이다. 안전을 최우선시하는 시장으로 바뀌어야 한다"라고 말했다.



정원오 후보는 "지금 서울시는 너무나 무사안일하고 안전 불감증에 빠져 있다는 것이 여러 상황을 통해 여실히 드러나고 있다"라고 주장했다.



그는 용산 참사와 이태원 참사, 강남역 침수 사태, 반지하 참사, 싱크홀, 한강버스 사고 등을 언급하며 "너무 많은 사고가 연이어 발생하고 있다"라며 "이것은 한두 번 있는 일이 아니고 계속된다면 구조적으로 잘못됐다는 것이다"라고 지적했다.



정 후보는 "이것이 바로 서울시의 안전 불감증이며 최고 책임자인 시장의 책임이다"라며 "시장이 안전에 대한 강한 의지를 가져야 서울시 공무원들과 유관기관, 협력업체 모두가 안전을 최우선시하게 된다"라고 말했다.





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그는 "구청장 취임 후 첫 결재가 성동구 전역 안전점검이었고 마지막 결재도 시민의 안정을 두루 살피라는 결재이었다"라며 "예방사업을 위주로 안전사업을 추진해 최근 5년간 성동구에서는 싱크홀 사고, 침수 사고, 대형 안전사고가 제로였다"라고 설명했다.



이어 "이것은 리더가 무엇을 우선하느냐에 따라 명확히 갈리는 일이다"라며 "안전을 최우선시하지 않는 리더는 시민 안전을 말할 자격이 없다"라고 지적했다.



정 후보는 "말로만 안전을 주장하는 후보는 시민 안전을 책임질 수 없다"라며 "실천으로 증명해 온 정원오가 안전한 서울을 만들어 시민의 일상을 든든하게 뒷받침하겠다"라고 밝혔다.





큰사진보기 더불어민주당 정원오 서울시장 후보와 이인영, 서영교 상임선거대책위원장이 19일 오전 서울 중구 선거사무소에서 열린 선거대책회의에 참석해 국민의례를 하고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 19일 오전 서울 중구 선거사무소에서 열린 선거대책회의에 참석하고 있다. ⓒ 유성호







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