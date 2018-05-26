큰사진보기 [오마이포토] 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈 ⓒ 이정민



정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에 참석, '임을 위한 행진곡'을 제창하고 있다.





큰사진보기 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에서 이야기를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈-정근식 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 정근식 서울교육감 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에서 국민의례를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에 참석, 나란히 앉아 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식 장사익 소리꾼이 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에서 추모공연을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 정근식 서울교육감 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에 참석, 나란히 앉아 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 정근식 서울교육감 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에 참석, '임을 위한 행진곡'을 제창하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에 참석, 헌화 및 분향을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에 참석, 헌화 및 분향을 하고 있다. ⓒ 이정민

5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식에 참석한 정원오-오세훈 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에 참석, '임을 위한 행진곡'을 제창하고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기













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