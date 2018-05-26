큰사진보기 [오마이포토] '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식' 헌화 및 분향하는 송언석 국민의힘 원내대표 ⓒ 이정민



18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에서 송언석 국민의힘 원내대표 등 여야정치인들이 헌화 및 분향을 하고 있다.





큰사진보기 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식' 헌화하는 송언석 국민의힘 원내대표 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에서 송언석 국민의힘 원내대표가 헌화 및 분향을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식' 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에서 송언석 국민의힘 원내대표 등 여야정치인들이 헌화 및 분향을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식' 18일 오전 서울 중구 서울시청에서 열린 '5.18 민주화운동 제46주년 서울기념식'에서 송언석 국민의힘 원내대표 등 여야정치인들이 헌화 및 분향을 한 뒤 퇴장하고 있다. 행사장 뒤편에 '5.18 정신을 헌법 전문에 명기하라'는 글귀가 걸려 있다. ⓒ 이정민

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