[오마이포토] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, TBS 릴레이발언대-홈플러스 단식농성장 격려방문 ⓒ 이정민
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 광화문광장에서 진행되고 있는 TBS 릴레이발언대를 격려방문, 송지연 언론노조 TBS지부장과 이야기를 나누고 있다.(위 사진)
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 광화문광장에서 '지방선거 전 홈플러스 정상화'를 요구하며 무기한 단식농성 중인 민주노총 서비스연맹 마트노조 및 홈플러스지부 대표자들과 이야기를 나누고 있다.
정원오 더불어민주당 서울시장 후보, TBS 릴레이발언대 격려방문 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 광화문광장에서 진행되고 있는 TBS 릴레이발언대를 격려방문, 언론노조 TBS지부 노동자들과 인사를 나노고 있다. ⓒ 이정민
정원오 더불어민주당 서울시장 후보, TBS 릴레이발언대 격려방문 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 광화문광장에서 진행되고 있는 TBS 릴레이발언대 격려방문, 송지연 언론노조 TBS지부장과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 이정민
정원오 더불어민주당 서울시장 후보, TBS 릴레이발언대 격려방문 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 광화문광장에서 진행되고 있는 TBS 릴레이발언대를 격려방문, 언론노조 TBS지부와 함께 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 이정민
TBS 릴레이발언대 언론노조와 TBS지부 주최로 15일 서울 광화문광장에서 TBS 릴레이발언대가 열리고 있다. ⓒ 이정민
마트노조 홈플러스지부, 홈플러스 정상화 촉구 무기한 단식농성 민주노총 서비스연맹 마트노조 홈플러스지부 조합원들이 15일 서울 종로구 광화문광장에서 "지방선거 전 홈플러스 정상화"를 요구하며 무기한 단식농성을 벌이고 있다. ⓒ 이정민
홈플러스 노동자들과 이야기 나누는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 종로구 광화문광장에서 '지방선거 전 홈플러스 정상화'를 요구하며 무기한 단식농성 중인 민주노총 서비스연맹 마트노조 및 홈플러스지부 대표자들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 이정민
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