큰사진보기 [오마이포토] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, TBS 릴레이발언대-홈플러스 단식농성장 격려방문 ⓒ 이정민



정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 광화문광장에서 진행되고 있는 TBS 릴레이발언대를 격려방문, 송지연 언론노조 TBS지부장과 이야기를 나누고 있다.(위 사진)



정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 광화문광장에서 '지방선거 전 홈플러스 정상화'를 요구하며 무기한 단식농성 중인 민주노총 서비스연맹 마트노조 및 홈플러스지부 대표자들과 이야기를 나누고 있다.





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, TBS 릴레이발언대 격려방문 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 광화문광장에서 진행되고 있는 TBS 릴레이발언대를 격려방문, 언론노조 TBS지부 노동자들과 인사를 나노고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, TBS 릴레이발언대 격려방문 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 광화문광장에서 진행되고 있는 TBS 릴레이발언대 격려방문, 송지연 언론노조 TBS지부장과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, TBS 릴레이발언대 격려방문 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 광화문광장에서 진행되고 있는 TBS 릴레이발언대를 격려방문, 언론노조 TBS지부와 함께 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 TBS 릴레이발언대 언론노조와 TBS지부 주최로 15일 서울 광화문광장에서 TBS 릴레이발언대가 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 마트노조 홈플러스지부, 홈플러스 정상화 촉구 무기한 단식농성 민주노총 서비스연맹 마트노조 홈플러스지부 조합원들이 15일 서울 종로구 광화문광장에서 "지방선거 전 홈플러스 정상화"를 요구하며 무기한 단식농성을 벌이고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 홈플러스 노동자들과 이야기 나누는 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 15일 서울 종로구 광화문광장에서 '지방선거 전 홈플러스 정상화'를 요구하며 무기한 단식농성 중인 민주노총 서비스연맹 마트노조 및 홈플러스지부 대표자들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 이정민













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