큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 청계천에서 이명박 전 대통령과 환담 ⓒ 이정민



이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있다.





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 청계천에서 이명박 전 대통령과 환담 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 청계천에서 이명박 전 대통령과 환담 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 청계천에서 시민들에게 인사 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하며 시민들에게 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 청계천에서 이명박 전 대통령과 환담 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 청계천에서 시민들에게 인사 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하며 시민들에게 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 청계천에서 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 이명박 전 대통령과 '청계천 걷기 행사'를 하며 환담한 뒤 시민들에게 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민













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