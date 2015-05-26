큰사진보기 [오마이포토] "용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌 촉구" 기습시위 ⓒ 이정민



이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있는 가운데 '용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌하자' 피켓을 들고 기습시위를 하던 시민들이 경호원들로부터 제지당하고 있다.





큰사진보기 "용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌 촉구" 기습시위 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있는 가운데 '용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌하자' 피켓을 들고 기습시위를 하던 시민들이 경호원들로부터 제지당하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 "용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌 촉구" 기습시위 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있는 가운데 '용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌하자' 피켓을 들고 기습시위를 하던 시민들이 경호원들로부터 제지당하고 있다. ⓒ 이정민





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큰사진보기 "용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌 촉구" 기습시위 이명박 전 대통령과 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 15일 서울 청계광장에서 열린 '청계천 걷기 행사'에 참석, 환담을 하고 있는 가운데 '용산참사 책임자 오세훈-이명박 처벌하자' 피켓을 들고 기습시위를 하던 시민들이 경호원들로부터 제지당하고 있다. ⓒ 이정민

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