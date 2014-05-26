큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 지원 약속한 유승민... 오세훈 "천군만마 이상의 의미" ⓒ 유성호



오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 14일 오전 서울 종로구 선거사무실에서 자신을 응원하기 위해 방문한 유승민 전 국민의힘 의원에게 감사의 뜻을 전했다.



오세훈 후보는 유승민 전 의원을 접견한 자리에서 "저야 그저 고맙다"라며 "이렇게 도와주시는 선배님이 계신다는 게 저로서는 천군만마 이상의 의미가 있다"라고 말했다.



이어 오 후보는 "되도록 많은 분들께 도움을 청해서 많은 분들이 저와 함께하는 선거운동이 될 수 있도록 준비를 계속해 나가겠다"라고 말했다.





오세훈 지원 약속한 유승민... 오세훈 "천군만마 이상의 의미" ⓒ 유성호 관련영상보기



유승민 전 의원은 "전국적으로 매우 힘든 선거지만 서울이 가장 중요하다고 생각한다"라며 "오세훈 후보가 서울을 지키는 것이 서울 시민들을 위해서도, 우리 당과 보수의 미래를 위해서도 정말 중요한 선거이다"라고 평가했다.



유 전 의원은 "이번에 꼭 당선될 수 있도록 저도 부족하지만 미력한 힘이라도 보태기 위해 왔다"라며 "공식 선거운동이 시작되면 시간 되는 대로 오 후보를 돕기 위해 현장에도 나오겠다"라고 공개 지지 의사를 밝혔다.



유 전 의원은 이재명 정부와 민주당에 대한 견제 필요성을 언급하며 "서울시장은 국무회의 멤버인데 이재명 정부가 부동산 문제나 국민배당금, 금리 문제 등에서 본색을 드러내기 시작하는 시점 같다"라며 "민주당 일변도로 너무 많은 승리를 거두면 오만해질 것이다"라고 지적했다.



이어 "오세훈 후보 같은 분이 국무회의에 들어가 서울 시민과 나라 전체를 위해 견제 역할을 충분히 할 수 있을 것이다"라고 덧붙였다.





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 14일 오전 서울 종로구 선거사무실에서 자신을 응원하기 위해 방문한 유승민 전 국민의힘 의원과 만나 취재진을 향해 포즈를 취하고 있다. ⓒ 유성호









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