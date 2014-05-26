



자주통일평화연대가 14일 오전 서울 종로구 청와대 분수광장에서 '말뿐인 평화, 이재명 정부는 대규모 합동화력훈련 취소하라 기자회견'을 하고 있다.



이들은 "한반도의 군사적 긴장을 극도로 끌어올렸던 윤석열 정부가 2023년 역대 최대 규모로 실시한 이후, 3년 만에 또다시 군사분계선 인근에서 대규모 실사격 훈련이 벌어지는 것"이라며 "평화를 말하는 이재명 정부 역시 이러한 훈련을 그대로 이어간다는 사실에 깊은 우려와 개탄을 금할 수 없다"고 일갈했다.



또한 "더욱이 이번 훈련 일정은 평양여자축구단이 방문해 경기를 치르는 시기와 맞물려 있다"며 "화해와 교류를 이야기하면서 동시에 군사적 위협을 강화하는 것은 모순이며 상대에 대한 최소한의 예의조차 아니다"라고 강조했다.



자주통일평화연대는 "특히 경악스러운 것은 국민참관단 1,200명을 모집하여 '전쟁훈련 관람'을 추진하고 있다는 점이다. 평화와 공존을 말하는 정부가 전쟁연습을 마치 축제나 스포츠 경기처럼 포장하는 행태는 매우 위험하다"고 지적하고 "말로만 평화를 이야기할 것이 아니라 실제 행동으로 긴장 완화에 나설 것"을 촉구했다.



