큰사진보기 [오마이포토] ‘단식농성’ 7일째 정이한 찾은 이준석 ⓒ 김보성



이준석 당대표 등 개혁신당 지도부가 6.3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일 정이한 부산시장 후보 지원 사격에 나섰다. 지역 방송사 토론회에서 배제된 정 후보가 이에 항의하며 7일째 단식농성에 들어가자 현장을 찾은 이 대표와 천하람 원내대표, 이주영 정책위의장. 이 대표와 천 원내대표는 정 후보의 손을 잡고 대화를 나눴고, 의사 출신인 이 의장은 건강 상태를 확인하기도 했다. 이들은 이날부터 부산·경남·울산을 순회하며 중앙선대위원회 회의를 연다.



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이준석 당대표 등 개혁신당 지도부가 6.3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일 정이한 부산시장 후보 지원 사격에 나섰다. 지역 방송사 토론회에서 배제된 정 후보가 이에 항의하며 7일째 단식농성에 들어가자 현장을 찾은 이 대표와 천하람 원내대표, 이주영 정책위의장. 이 대표와 천 원내대표는 정 후보의 손을 잡고 대화를 나눴고, 의사 출신인 이 의장은 건강 상태를 확인하기도 했다. 이들은 이날부터 부산·경남·울산을 순회하며 중앙선대위원회 회의를 연다. 전재수 겨냥한 이준석·천하람 "정이한 단식에 안 오는 건..." https://omn.kr/2i6w6

큰사진보기 이준석 당대표 등 개혁신당 지도부가 6.3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일 정이한 부산시장 후보 지원 사격에 나섰다. 지역 방송사 토론회에서 배제된 정 후보가 이에 항의하며 7일째 단식농성에 들어가자 이 현장을 찾은 이 대표와 천하람 원내대표. 이주영 정책위의장. ⓒ 김보성





큰사진보기 이준석 당대표 등 개혁신당 지도부가 6.3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일 정이한 부산시장 후보 지원 사격에 나섰다. 지역 방송사 토론회에서 배제된 정 후보가 이에 항의하며 7일째 단식농성에 들어가자 이 현장을 찾은 이 대표와 천하람 원내대표. 이주영 정책위의장. ⓒ 김보성





큰사진보기 이준석 당대표 등 개혁신당 지도부가 6.3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일 정이한 부산시장 후보 지원 사격에 나섰다. 지역 방송사 토론회에서 배제된 정 후보가 이에 항의하며 7일째 단식농성에 들어가자 이 현장을 찾은 이 대표와 천하람 원내대표. 이주영 정책위의장. ⓒ 김보성





큰사진보기 이준석 당대표 등 개혁신당 지도부가 6.3 지방선거 후보자 등록 첫날인 14일 정이한 부산시장 후보 지원 사격에 나섰다. 지역 방송사 토론회에서 배제된 정 후보가 이에 항의하며 7일째 단식농성에 들어가자 이 현장을 찾은 이 대표와 천하람 원내대표. 이주영 정책위의장. ⓒ 김보성





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