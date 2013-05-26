큰사진보기 [오마이포토] 6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라! ⓒ 이정민



민주노총과 전국이주인권노동단체(이주노동자노동조합, 경계인의몫소리연구소, 한국이주여성인권센터, 차별없는 이주민 건강권연대, 난민인권네트워크, 성공회 용산-혜화나눔의집) 주최로 13일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 "6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라!" 지방선거 이주민 인권 정책요구 발표 기자회견이 열리고 있다.



이들은 "이주민들은 지역사회에서 주민으로서, 노동자로서, 소비자로서 등 사회구성원으로서 일하고 살아가고 있으나 투표권이 없다는 이유로 정치에서 소외되어 있고 선거에서 주요 정당들이 제대로 된 이주민 정책을 내놓지도 않고 있다"고 비판했다.



또한 "한국사회의 구성원인 이주민들을 제대로 대변하고 권리와 처우를 개선하는 정책공약은커녕, 개악내용이 담긴 법안이 발의되는 등 정치권의 반응은 심각하게 우려스러운 상황"이라며 "이주노동자와 이주민은 한국사회를 함께 살아가는 일원으로서 권리배제와 차별이 없는 정책수립이 반드시 필요하다"고 강조했다.





큰사진보기 6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라! 민주노총과 전국이주인권노동단체(이주노동자노동조합, 경계인의몫소리연구소, 한국이주여성인권센터, 차별없는 이주민 건강권연대, 난민인권네트워크, 성공회 용산-혜화나눔의집) 주최로 13일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 "6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라!" 지방선거 이주민 인권 정책요구 발표 기자회견이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라! 민주노총과 전국이주인권노동단체(이주노동자노동조합, 경계인의몫소리연구소, 한국이주여성인권센터, 차별없는 이주민 건강권연대, 난민인권네트워크, 성공회 용산-혜화나눔의집) 주최로 13일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 "6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라!" 지방선거 이주민 인권 정책요구 발표 기자회견이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라! 민주노총과 전국이주인권노동단체(이주노동자노동조합, 경계인의몫소리연구소, 한국이주여성인권센터, 차별없는 이주민 건강권연대, 난민인권네트워크, 성공회 용산-혜화나눔의집) 주최로 13일 오후 서울 종로구 광화문광장에서 "6.3 지방선거, 이주민의 목소리를 들어라!" 지방선거 이주민 인권 정책요구 발표 기자회견이 열리고 있다. ⓒ 이정민





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