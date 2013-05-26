[오마이포토] 의총서 만난 장동혁-주호영 ⓒ 남소연
장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국민의힘 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 주호영 국회부의장과 악수하고 있다.
국민의힘 대구시장 선거 경선에서 공천배제(컷오프) 된 주호영 부의장은 장동혁 대표의 사퇴를 공개 요구한 바 있다.
의총서 만난 장동혁-주호영 장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국민의힘 국회부의장 후보자 선출 의원총회에서 주호영 국회부의장과 악수하고 있다. ⓒ 남소연
의총 참석한 장동혁-주호영 장동혁 국민의힘 대표와 주호영 국회부의장이 13일 서울 여의도 국회에서 열린 제22대 국회 후반기 국민의힘 국회부의장 후보자 선출 의원총회에 참석해 있다. 국민의힘 대구시장 선거 경선에서 공천배제(컷오프) 된 주호영 부의장은 장동혁 대표의 사퇴를 공개 요구한 바 있다. ⓒ 남소연
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