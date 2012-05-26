큰사진보기 [오마이포토] 감사의 정원 준공 ⓒ 이정민





12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다.





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 감사의 정원 준공식에서 류재식 6.25참전유공자회 서울시지부 대표가 지하 공간에 마련된 미디어홀에서 아트월 체험을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 감사의 정원 준공식에서 오세훈 서울시장 후보를 비롯한 참석자들이 지하에 마련된 미디어홀을 라운딩하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 감사의 정원 준공식 참석한 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 열린 준공식에서 6.25참전유공자회 서울시지부 류재식 대표와 함께 입장하며 자리를 안내하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열리고 있다. 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 김성보 서울시장 권한대행, 6.25참전유공자회 서울시지부 류재식 대표, 관련국 주한대사 등 참석자들이 묵념을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공식, 축사하는 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 열린 준공식에서 축사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '감사의 정원' 준공식에서 오세훈 서울시장 후보자를 비롯한 참석자들이 22개국 6.25참전 국가를 상징하는 조형물을 살펴보고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 감사의 정원 준공 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 김성보 서울시장 권한대행, 류재식 6.25참전유공자회 서울시지부 대표 등이 12일 서울 종로구 광화문광장 '감사의 정원' 준공식에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 감사의 정원 둘러보는 6.25참전 용사들 12일 오전 서울 광화문광장에서 열린 '감사의 정원' 준공식이 끝난 뒤 행사에 참석한 6.25참전 용사들이 22개국 6.25참전 국가를 상징하는 조형물을 살펴보고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '감사의 정원 준공식'에서 국민의힘 오세훈 서울시장 후보와 6.25 참전유공자, 각국 대사들이 기념 촬영하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 감사의 정원 준공 12일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의 정원에서 준공식이 열렸다. 6·25전쟁에 참전한 우방국을 기린다며 조성된 '받들어총' 모형의 석재 조형물이 설치되어 있다. ⓒ 이정민





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