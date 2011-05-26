큰사진보기 [오마이포토] 파란 운동화 신는 정원오 민주당 서울시장 후보 ⓒ 공동취재사진



정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에 참석해 파란 운동화를 신고 있다. 왼쪽부터 더불어민주당 김선우 서대문구의원 후보, 정 후보, 김미경 은평구청장 후보.





큰사진보기 더불어민주당 상임총괄선대위원장인 정청래 대표가 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에서 정원오 더불어민주당 서울시장 후보에게 공천장을 수여한 후 기념 촬영하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 더불어민주당 상임총괄선대위원장인 정청래 대표가 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에 참석해 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 비롯한 후보들과 기념 촬영하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 더불어민주당 상임총괄선대위원장인 정청래 대표가 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에 참석해 정원오 더불어민주당 서울시장 후보를 비롯한 후보들과 기념 촬영하고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 더불어민주당 상임총괄선대위원장인 정청래 대표가 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에 참석해 인사말을 마친 뒤 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 손을 잡고 있다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 더불어민주당 상임총괄선대위원장인 정청래 대표가 11일 서울 영등포구 여의도 중소기업중앙회 KBIZ홀에서 열린 서울 공천자대회에 참석해 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 대화하고 있다. ⓒ 공동취재사진

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