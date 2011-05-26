

쌍방울 대북송금 사건 수사 과정에서 '연어 술파티' 진술 회유 의혹으로 감찰을 받고 있는 박상용 검사가 대검찰청 감찰위원회 개최를 앞두고 "절차적 방어권이 전혀 보장되지 않았다"라며 억울함을 호소했다.



박상용 검사는 11일 서울 서초구 대검찰청 청사 민원실 앞에서 기자들과 만나 "지금까지 감찰 혐의가 무엇인지, 몇 개인지조차 전혀 통보받은 바가 없다"라며 "감찰로 인한 직무정지에 대해서도 어떤 서면이나 사유를 전달받지 못했다. 당연히 소명할 기회도 전혀 없었다"라고 말했다.



박 검사는 "아무리 잘못이 있어 징계를 하더라도 이런 식으로 절차적 방어권이나 소명 기회 없이 정해진 결론에 따라 징계가 이뤄져서는 안 된다"라고 말했다.



그는 논란이 된 '연어 술파티' 의혹에 대해 "바로 옆에 있었던 교도관도 알지 못했고 그런 일이 없었다고 하는데, 그게 어떻게 사실일 수 있겠느냐"라고 반문했다.



이어 "증거능력도 없는 거짓말탐지기 결과를 가지고 징계를 한다는 것 자체가 검찰 역사상 단 한 번도 없었던 일이다"라며 "법리나 실체에도 전혀 맞지 않는다"라고 주장했다.



박 검사는 "다른 절차 안에서 할 수 있는 방법이 있었다면 이렇게 언론 앞에 서거나, 불러주지도 않은 대검 민원실에서 기약 없이 기다리는 일은 없었을 것이다"라며 "신문고를 두드리는 심정으로 외부 위원들에게 직접 설명할 기회를 꼭 갖고 싶다"라고 호소했다.



그는 "만약에 징계 결정이 나면 어떻게 할 거냐"라는 기자의 질문에 "취소소송을 제기할 예정이다"라고 입장을 밝혔다.



이날 대검찰청은 오후 감찰위원회를 열고 박상용 검사에 대한 징계 청구 여부를 심의할 예정이다. 박 검사에 대한 징계 시효는 오는 17일 만료된다.



