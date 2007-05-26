큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



'특혜의혹, 혈세낭비, 절차무시, 민주주의 훼손 - 감사의정원 중단 촉구 긴급기자회견'이 7일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의정원 공사장앞에서 문화연대, 민족문제연구소, 촛불행동, 한글문화연대, 정원오 서울시장 후보측 관계자들이 참석한 가운데 열렸다.





큰사진보기 7일 오후 서울 광화문광장 감사의정원 공사장의 모습. 6.25전쟁 참전국을 상징하는 23개 석재 조형물이 세워져 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 ‘특혜의혹, 혈세낭비, 절차무시, 민주주의 훼손 - 감사의정원 중단 촉구 긴급기자회견’이 7일 오전 서울 종로구 광화문광장 감사의정원 공사장앞에서 문화연대, 민족문제연구소, 촛불행동, 한글문화연대, 정원오 서울시장 후보측 관계자들이 참석한 가운데 열렸다. ⓒ 권우성





큰사진보기 고민정 민주당 의원이 7일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원 공사장앞에서 공사 중단을 촉구하며 1인 시위를 벌이고 있다. 고민정 의원 뒤로 6.25전쟁 참전국을 상징하는 23개 석재 조형물이 보인다. ⓒ 권우성





큰사진보기 윤건영 민주당 의원이 7일 오후 서울 종로구 광화문광장 감사의정원 공사장앞에서 공사 중단을 촉구하며 1인 시위를 벌이고 있다. ⓒ 권우성

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