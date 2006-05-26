큰사진보기 [오마이포토] 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 부동산지옥 시민대책회의 출정 기자회견 ⓒ 이정민



오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6일 오후 서울 종로구 캠프 사무실에서 '부동산지옥 시민대책회의 출정 기자회견'을 하고 있다.





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 부동산지옥 시민대책회의 출정 기자회견 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 6일 오후 서울 종로구 캠프 사무실에서 '부동산지옥 시민대책회의 출정 기자회견'을 하고 있다. ⓒ 이정민





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