큰사진보기 [오마이포토] 미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스 ⓒ 이정민





자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 6일 오전 서울 종로구 미대사관 및 이스라엘 대사관 앞에서 '미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스'가 열리고 있다.



참석자들은 "트럼프 대통령은 호르무즈 해변에서 발생한 원인 미상의 한국 HMM 선박 화재를 빌미로 직접적인 파병을 다시 강요하고 나섰다"라면서 "그러나 군사 개입은 전쟁으로 휘말리는 지름길이며 상선과 선원들의 안전을 보장하는 유일한 길은 외교적 노력 뿐"이라고 강조했다.



이들은 이어 트럼프 미 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리 머그샷에 붉은 손자국을 묻히는 퍼포먼스 등을 하며 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄했다.





큰사진보기 미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 6일 오전 서울 종로구 미대사관 및 이스라엘 대사관 앞에서 '미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스'가 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 6일 오전 서울 종로구 미대사관 및 이스라엘 대사관 앞에서 '미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스'가 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스 참석자들이트럼프 미 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리 머그샷에 붉은 손자국을 묻히는 퍼포먼스 등을 하며 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 6일 오전 서울 종로구 미대사관 및 이스라엘 대사관 앞에서 '미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스'가 열리고 있다. ⓒ 이정민

play 미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 6일 오전 서울 종로구 미대사관 및 이스라엘 대사관 앞에서 '미국과 이스라엘의 침략 규탄! 붉은 손 퍼포먼스'가 열리고 있다. 참석자들은 "트럼프 대통령은 호르무즈 해변에서 발생한 원인 미상의 한국 HMM 선박 화재를 빌미로 직접적인 파병을 다시 강요하고 나섰다"라며 "그러나 군사 개입은 전쟁으로 휘말리는 지름길이며 상선과 선원들의 안전을 보장하는 유일한 길은 외교적 노력 뿐"이라고 강조했다. 이들은 이어 트럼프 미 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리 머그샷에 붉은 손자국을 묻히는 퍼포먼스 등을 하며 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄했다. ⓒ 이정민 관련영상보기













추천 5 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기