[오마이포토] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 서울지역 구청장 후보 간담회 ⓒ 이정민
정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 캠프사무실에서 열린 서울지역 구청장 후보 간담회에서 후보자들과 기념촬영을 하고 있다.
류삼영 더불어민주당 동작구청장 후보 류삼영 더불어민주당 동작구청장 후보(오른쪽) 등 서울지역 구청장 후보들이 4일 오전 서울 중구 캠프사무실에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 서울지역 구청장 후보 간담회에서 정원오 서울시장 후보와 인사를 나누고 있다. ⓒ 이정민
조재희 더불어민주당 송파구청장 후보 조재희 더불어민주당 송파구청장 후보(오른쪽) 등 서울지역 구청장 후보들이 4일 오전 서울 중구 캠프사무실에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 서울지역 구청장 후보 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민
정원오 더불어민주당 서울시후보, 서울지역 구청장 후보 간담회 황인식 더불어민주당 서초구청장 후보와 김형곤 더불어민주당 강남구청장 후보(왼쪽부터) 등 서울지역 구청장 후보들이 4일 오전 서울 중구 캠프사무실에서 열린 정원오 더불어민주당 서울시장 후보와 서울지역 구청장 후보 간담회에서 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민
정원오 더불어민주당 서울시후보, 서울지역 구청장 후보 간담회 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 캠프사무실에서 열린 서울지역 구청장 후보 간담회에서 후보자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민
정원오 더불어민주당 서울시후보, 서울지역 구청장 후보 간담회 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 캠프사무실에서 열린 서울지역 구청장 후보 간담회에서 후보자들과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민
정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 서울지역 구청장 후보 간담회 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 캠프사무실에서 열린 서울지역 구청장 후보 간담회에서 모두발언을 하고 있다. ⓒ 이정민
play
정원오 더불어민주당 서울시장 후보-서울지역 구청장 후보 간담회 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 4일 오전 서울 중구 캠프사무실에서 서울지역 구청장 후보 간담회를 하고 있다.
ⓒ 이정민
관련영상보기
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고