큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당 참배를 마치고 계단에서 부산 민주당 출마자 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성



전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보가 30일 선관위 후보자 등록에 이어 광역·기초 등 부산지역 지방선거 출마자들과 함께 부산 중앙공원 충혼탑, 민주공원을 참배했다. 이날 전 의원은 "절박하고 간절한 마음으로 부산의 역사를 다시 쓰겠다"며 지방선거에 임하는 각오를 밝혔다.



현장에는 150여 명에 달하는 이들이 참석했는데, 하루 전 북구로 내려온 하정우 전 청와대 AI미래기획수석도 그 중에 한 명이었다. 따로 공개적 발언을 하진 않았지만, 하 전 수석은 똑같이 "지방선거 승리"를 외치며 이른바 '원팀'을 강조했다.



[관련기사] 전재수 "HMM 본사 부산 이전, 노사합의 있을 것" https://omn.kr/2i09k



전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보가 30일 선관위 후보자 등록에 이어 광역·기초 등 부산지역 지방선거 출마자들과 함께 부산 중앙공원 충혼탑, 민주공원을 참배했다. 이날 전 의원은 "절박하고 간절한 마음으로 부산의 역사를 다시 쓰겠다"며 지방선거에 임하는 각오를 밝혔다.현장에는 150여 명에 달하는 이들이 참석했는데, 하루 전 북구로 내려온 하정우 전 청와대 AI미래기획수석도 그 중에 한 명이었다. 따로 공개적 발언을 하진 않았지만, 하 전 수석은 똑같이 "지방선거 승리"를 외치며 이른바 '원팀'을 강조했다.https://omn.kr/2i09k

큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당 참배를 마치고 계단에서 부산 민주당 출마자 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당 참배를 마치고 계단에서 부산 민주당 출마자 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당 참배를 마치고 계단에서 부산 민주당 출마자 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당 참배를 마치고 방명록에 글을 적고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당에서 참배를 하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당에서 참배를 하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당에서 참배를 하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 도전하는 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산민주공원 넋기림마당에서 참배를 하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 출마한 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거 출마를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산시 동구 초량동 중앙공원 충혼탑을 찾아 참배하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 출마한 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거 출마를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산시 동구 초량동 중앙공원 충혼탑을 찾아 참배하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 출마한 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거 출마를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산시 동구 초량동 중앙공원 충혼탑을 찾아 참배하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 출마한 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거 출마를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산시 동구 초량동 중앙공원 충혼탑을 찾아 참배하고 있다. ⓒ 김보성





큰사진보기 6.3지방선거에 출마한 전재수 더불어민주당 부산시장 예비후보와 북구갑 보궐선거 출마를 준비 중인 하정우 전 청와대 AI미래기획수석 등이 부산시 동구 초량동 중앙공원 충혼탑을 찾아 참배하고 있다. ⓒ 김보성

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