

택배노동자과로사대책위원회, 전국택배노동조합, 녹색소비자연대, 참여연대, 안전한쿠팡만들기공동행동 주최로 30일 오후 서울 종로구 미대사관 앞에서 열린 '쿠팡의 부당로비, 미국의 내정간섭 규탄 기자회견'에서 참석자들이 미국에 로비를 하는 김범석과, 이를 받고 내정간섭 문서를 보내는 미 공화당을 뿅망치로 때리는 퍼포먼스를 하고 있다.



기자회견 참석자들은 "일개 기업에 불과한 쿠팡이, 그것도 우리나라에서 번 돈으로 미국 정부와 국회 인사들에게 로비를 하고, 그 로비를 받은 이들이 우리 정부를 향해 상식을 벗어난 부당한 내정간섭 행위를 벌이는 일이 반복되고 있다"며 쿠팡의 로비와 미국의 부당한 내정간섭을 규탄했다.



이들은 또한 "쿠팡의 로비와 이에 따른 미국의 부당한 내정간섭이 허용된다면 개인정보유출, 소상공인들에 대한 각종 갑질, 장시간 과로노동 시스템과 산재은폐 등 쿠팡과 관련한 누적된 문제들의 해결은 요원해지고 쿠팡의 법꾸라지 행태는 국내 모든 기업으로 확산되어 나갈 것"이라고 지적하고 쿠팡에 대한 철저한 조사와 처벌을 촉구했다.



