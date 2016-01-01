큰사진보기 [오마이포토] 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 전태일 추모 ⓒ 이정민



노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일 다리에서 전순옥 전태일 열사 동생 등과 함께 전태일 열사를 추모하고 있다.





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 전태일 추모 노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일 다리에서 전순옥 전태일 열사 동생 등과 함께 전태일 열사를 추모하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 노동공약 발표 노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일기념관 앞에서 노동공약을 발표하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 노동공약 발표 노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일기념관 앞에서 노동공약을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 노동공약 발표 노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일기념관 앞에서 노동공약을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정원오 더불어민주당 서울시장 후보, 노동공약 발표 노동절을 하루 앞두고 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 30일 오전 서울 종로구 전태일기념관 앞에서 노동공약을 발표한 뒤 전태일 열사 동상과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 이정민









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