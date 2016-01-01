[오마이포토] 하남 방문해 이광재 껴안은 정청래 ⓒ 남소연
정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 이광재 하남갑 후보를 만나 손을 잡고 있다. 경기 하남갑은 추미애 의원이 6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 후보로 확정되면서 보궐선거를 치르게 됐다. 정 대표는 이날 하남시를 방문해 이광재·추미애 후보와 함께 시장 상인들을 만나 인사했다.
하남 방문해 이광재 껴안은 정청래 정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 이광재 하남갑 후보를 만나 껴안고 있다. ⓒ 남소연
하남 방문해 이광재 껴안은 정청래 정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 이광재 하남갑 후보를 만나 악수하고 있다. ⓒ 남소연
하남 찾은 정청래-추미애-이광재 정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 추미애 경기도지사 후보, 이광재 하남갑 후보, 강병덕 하남시장 후보와 함께 상인들에게 지지를 당부하고 있다. ⓒ 남소연
저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지
오탈자 신고