큰사진보기 [오마이포토] 하남 방문해 이광재 껴안은 정청래 ⓒ 남소연





정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 이광재 하남갑 후보를 만나 손을 잡고 있다. 경기 하남갑은 추미애 의원이 6·3 지방선거 더불어민주당 경기도지사 후보로 확정되면서 보궐선거를 치르게 됐다. 정 대표는 이날 하남시를 방문해 이광재·추미애 후보와 함께 시장 상인들을 만나 인사했다.





큰사진보기 하남 방문해 이광재 껴안은 정청래 정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 이광재 하남갑 후보를 만나 껴안고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 하남 방문해 이광재 껴안은 정청래 정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 이광재 하남갑 후보를 만나 악수하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 하남 찾은 정청래-추미애-이광재 정청래 더불어민주당 대표가 29일 경기 하남시 덕풍전통시장을 방문해 추미애 경기도지사 후보, 이광재 하남갑 후보, 강병덕 하남시장 후보와 함께 상인들에게 지지를 당부하고 있다. ⓒ 남소연







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