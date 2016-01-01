큰사진보기 [오마이포토] 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기 ⓒ 이정민



자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 29일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기가 열리고 있다.



참석자들은 미대사관 앞에서 트럼프 미 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리 감옥 퍼포먼스 등 침략전쟁 규탄 기자회견을 가진 뒤 이스라엘 대사관 앞 인도까지 평화의 인간띠잇기를 하며 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄했다.





큰사진보기 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 29일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기가 열리고 있다. 참석자들은 미대사관 앞에서 트럼프 미 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리 감옥 퍼포먼스 등 침략전쟁 규탄 기자회견을 가진 뒤 이스라엘 대사관 앞 인도까지 평화의 인간띠잇기를 하며 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 29일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기가 열리고 있다. 참석자들은 미대사관 앞에서 트럼프 미 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리 감옥 퍼포먼스 등 침략전쟁 규탄 기자회견을 가진 뒤 이스라엘 대사관 앞 인도까지 평화의 인간띠잇기를 하며 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄했다. ⓒ 이정민





큰사진보기 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기 자주통일평화연대, 전국민중행동, 트럼프위협저지공동행동(준) 주최로 29일 오전 서울 종로구 미대사관 앞에서 미국-이스라엘 침략 규탄! 평화의 인간띠잇기가 열리고 있다. 참석자들은 미대사관 앞에서 트럼프 미 대통령과 네타냐후 이스라엘 총리 감옥 퍼포먼스 등 침략전쟁 규탄 기자회견을 가진 뒤 이스라엘 대사관 앞 인도까지 평화의 인간띠잇기를 하며 미국과 이스라엘의 침략전쟁을 규탄했다. ⓒ 이정민





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