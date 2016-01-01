큰사진보기 [오마이포토] 하정우-전은수 영입에 웃음꽃 핀 민주당 ⓒ 남소연



6·3 재보궐 선거에서 격전지로 떠오른 부산 북구갑 출마를 시사한 하정우 전 청와대 AI수석(왼쪽)과 충남 아산을 출마가 예상되는 전은수 전 청와대 대변인(오른쪽)이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 꽃다발을 들고 정청래 대표와 함께 환하게 웃고 있다.





큰사진보기 파란 점퍼 선물받은 전은수 6·3 재보궐 선거에서 충남 아산을 출마가 예상되는 전은수 전 청와대 대변인(오른쪽)이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 정청래 대표로부터 민주당을 상징하는 파란색 점퍼를 선물받고 환하게 웃고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 파란 점퍼 선물받은 하정우 6·3 재보궐 선거에서 격전지로 떠오른 부산 북구갑 출마를 시사한 하정우 전 청와대 AI수석(오른쪽)이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 정청래 대표로부터 민주당을 상징하는 파란색 점퍼를 선물받고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 하정우-전은수 영입에 웃음꽃 핀 민주당 6·3 재보궐 선거에서 격전지로 떠오른 부산 북구갑 출마를 시사한 하정우 전 청와대 AI수석과 충남 아산을 출마가 예상되는 전은수 전 청와대 대변인이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 꽃다발을 들고 정청래 대표와 함께 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 하정우-전은수 영입에 웃음꽃 핀 민주당 6·3 재보궐 선거에서 격전지로 떠오른 부산 북구갑 출마를 시사한 하정우 전 청와대 AI수석과 충남 아산을 출마가 예상되는 전은수 전 청와대 대변인이 29일 서울 여의도 국회에서 열린 더불어민주당 2차 인재 영입식에서 꽃다발을 들고 정청래 대표와 함께 파이팅을 외치고 있다. ⓒ 남소연









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