큰사진보기 [오마이포토] 허영인 법원 출석… 관계자들 카메라 가려 촬영 제지 ⓒ 공동취재사진

큰사진보기 허영인 상미당홀딩스(옛 SPC그룹) 회장이 29일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 노동조합 및 노동관계조정법 위반 등 혐의 재판에 출석하는 가운데 상미당홀딩스 관계자들이 손으로 사진기자의 카메라를 가리고 있다. ⓒ 공동취재사진



허영인 상미당홀딩스(옛 SPC그룹) 회장이 29일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 노동조합 및 노동관계조정법 위반 등 혐의 재판에 출석했다.



법원에 도착한 허 회장은 법원 방호직원의 검문검색을 받은 뒤 법정으로 향했다.



이 과정에서 동행한 상미당홀딩스 관계자들이 손으로 사진기자의 카메라를 가리며 촬영을 제지하는 모습이 포착됐다.



일부 관계자는 사진기자의 촬영을 어렵게 하는 등 물리적으로 시야를 차단하는 행동을 보이기도 했다.





큰사진보기 허영인 상미당홀딩스(옛 SPC그룹) 회장이 29일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 노동조합 및 노동관계조정법 위반 등 혐의 재판에 출석하며 법원 방호직원의 검문검색을 받고 있다. ⓒ 유성호





큰사진보기 허영인 상미당홀딩스(옛 SPC그룹) 회장이 29일 오전 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 노동조합및노동관계조정법위반 등 혐의 재판에 출석하고 있다. ⓒ 유성호

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