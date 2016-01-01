큰사진보기 [오마이포토] 한동훈, 북갑서 바짝 숙이고 무릎 굽히고 ⓒ 김보성



전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들을 만나고 있다. 최근 만덕2동 전입신고를 마치고 보궐 출마 채비를 다그치는 한 전 대표는 구포시장 오일장인 이날 맞은편 거리를 마치 안방처럼 누볐다. 지역 연고가 아예 없단 비판에 두 손을 모아 허리를 바짝 숙이거나 무릎을 바닥에 대는 등 '민심 잡기'에 공을 들이는 모습이다.





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시 되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동에 전입신고를 마친 한 전 대표는 보궐 출마를 선언한 상황이다. 한 상인이 토마토 하나를 건네자 감사를 표시하는 모습. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시 되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동에 전입신고를 마친 한 전 대표는 보궐 출마를 선언한 상황이다. 이날 무릎을 바닥에 대고 한 할머니와 대화하고 있는 한 전 대표. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시 되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동에 전입신고를 마친 한 전 대표는 보궐 출마를 선언한 상황이다. 지지자들과 사진을 찍고 있는 한 전 대표. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시 되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동에 전입신고를 마친 한 전 대표는 보궐 출마를 선언한 상황이다. 이날 허리를 바짝 낮춘 채 인사를 하는 모습. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시 되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동에 전입신고를 마친 한 전 대표는 보궐 출마를 선언한 상황이다. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시 되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동에 전입신고를 마친 한 전 대표는 보궐 출마를 선언한 상황이다. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시 되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동에 전입신고를 마친 한 전 대표는 보궐 출마를 선언한 상황이다. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시 되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동에 전입신고를 마친 한 전 대표는 보궐 출마를 선언한 상황이다. ⓒ 김보성





큰사진보기 전재수 더불어민주당 국회의원의 6.3 부산시장 선거 출마로 부산 북구갑 보궐선거가 확실시되는 가운데, 한동훈 전 국민의힘 대표가 28일 북구 덕천동에서 주민들과 만나는 등 곳곳을 누비고 있다. 최근 만덕2동 전입신고를 마친 한 전 대표가 현장에서 <오마이뉴스>와 인터뷰를 하고 있다. ⓒ 김보성







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