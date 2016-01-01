큰사진보기 [오마이포토] 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 ⓒ 이정민





세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'에서 쿠팡에서 과로사한 고 장덕준 씨의 모친인 박미숙 씨가 쿠팡의 행태를 규탄하고 있다.



기자회견에 참석한 산재유가족들은 "작년부터 정부가 이날을 공식기념일로 하고 있지만, 여전히 산재사망자는 늘고 있다"며 "기업은 이윤을 위해 노동자의 생명과 안전을 뒷전으로 미루고 있으며, 정부는 관리감독을 소홀히 하고 있다"고 지적했다.



이들은 "행동하는 산재사망노동자 추모는 피해당사자의 명예, 가족들과 동료들의 사회적 회복, 또 다른 산재사고를 막을 수 있는 힘이 된다"며 "산재사망을 줄이기 위해 국가와 사회가 변해야 하며 국가와 기업은 피해자와 유족, 노동자의 목소리에 귀를 기울일 것"을 촉구했다.





큰사진보기 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'에서 참석자들이 '다시는 일하다 죽는 일이 없어야한다'는 의미로 '다시는' 글자에 추모의 꽃을 꽂는 퍼포먼스를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'에서 아리셀참사로 목숨을 잃은 고 엄정정 씨의 모친인 이순희 씨가 발언을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 열린 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'에서 고 오요안나 기상캐스터의 모친인 장연미 씨가 눈물을 닦고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견 세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민

play 세계산재사망노동자추모의 날 세계산재사망노동자추모의 날(4월 28일)을 맞아 산재피해가족네트워크 '다시는' 주최로 28일 오전 서울 종로구 세종문화회관 계단에서 '기억과 추모가 또 다른 죽음을 막을 수 있습니다! 세계산재사망노동자추모의 날 기자회견'이 열리고 있다. ⓒ 이정민 관련영상보기





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