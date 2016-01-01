큰사진보기 [오마이포토] 청문회 나온 '대북 송금' 사건 핵심 인물 김성태 ⓒ 남소연





'대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 종합 청문회에 증인으로 출석해 답변하고 있다.





큰사진보기 증인 선서하는 김성태 전 쌍방울 회장 '대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 종합 청문회에 증인으로 출석해 선서하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 증언대에 선 김성태 전 쌍방울 회장 '대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 종합 청문회에 증인으로 출석해 답변하고 있다. 아래는 정성호 법무부 장관. ⓒ 남소연





큰사진보기 증언대에 선 김성태 전 쌍방울 회장 '대북 송금' 사건의 핵심 인물인 김성태 전 쌍방울 회장이 28일 서울 여의도 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 종합 청문회에 증인으로 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연









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