큰사진보기 [오마이포토] 빨간색 점퍼 입는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 ⓒ 이정민



오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하기에 앞서 국민의힘 상징인 빨간색 점퍼를 입고 있다.





큰사진보기 빨간색 점퍼 입는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하기에 앞서 국민의힘 상징인 빨간색 점퍼를 입고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 빨간색 점퍼 입는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하기에 앞서 국민의힘 상징인 빨간색 점퍼를 입고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 빨간색 점퍼 입는 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 종로구 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하기에 앞서 국민의힘 상징인 빨간색 점퍼를 입고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발하며 인사를 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 종각까지 시민들에게 인사를 하며 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 종각까지 시민들에게 인사를 하며 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 종각까지 시민들에게 인사를 하며 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 종각까지 시민들에게 인사를 하며 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 종각까지 시민들에게 인사를 하며 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 종각까지 시민들에게 인사를 하며 이동하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 종각까지 시민들에게 인사를 하며 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보, 시민들에게 인사 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 종각까지 시민들에게 인사를 하며 이동하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 보신각까지 시민들에게 인사를 한 뒤 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 보신각까지 시민들에게 인사를 한 뒤 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 보신각까지 시민들에게 인사를 한 뒤 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 27일 오후 서울 중구 서울시청을 출발, 청계천을 거쳐 보신각까지 시민들에게 인사를 한 뒤 보신각 앞에서 출마 기자회견을 하고 있다. ⓒ 이정민









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