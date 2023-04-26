큰사진보기 [오마이포토] 정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출 ⓒ 이정민





정근식 서울교육감 후보가 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 과반수로 득표, 단일 후보로 선출된 뒤 다른 후보자들과 악수를 하며 인사를 나누고 있다.





큰사진보기 정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 윤명화 선거관리위원장이 단일후보 투표 결과를 발표하고 있다. 정근식 서울교육감 후보가 과반수로 득표, 후보자로 선출됐다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출 정근식 서울교육감 후보가 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 과반수로 득표, 단일 후보로 선출된 뒤 승리를 다짐하는 입장을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출 정근식 서울교육감 후보가 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 과반수로 득표, 단일 후보로 선출된 뒤 다른 후보자들과 인사를 하기 위해 이동하고 있다. ⓒ 이정민

큰사진보기 정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 정근식 서울교육감 후보(오른쪽)가 과반수로 득표, 단일 후보로 선출됐다. 한만중, 이을재, 강민정 후보가 소감을 말하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 정근식, 서울 민주진보교육감단일화 후보로 선출 정근식 서울교육감 후보가 23일 오후 서울 종로구 2026 서울 민주진보교육감단일화 추진위 사무실에서 열린 2026 서울민주진보교육감 단일화 1차 투표 발표에서 과반수로 득표, 단일 후보로 선출된 뒤 선거운동원들과 악수를 하고 있다. ⓒ 이정민









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