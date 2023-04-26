큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



23일 오후 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 바닥에 깔린 이재용 회장(째째용으로 풍자)의 사진을 밟고 지나가고 있다. 옆에는 전영현 대표이사 부회장, 노태문 사장의 사진도 함께 깔려 있다.





큰사진보기 23일 오후 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 바닥에 깔린 이재용 회장, 전영현 대표이사 부회장, 노태문 사장의 사진을 밟고 지나가고 있다.？이들의 사진이 붙어 있는 샌드백을 한 조합원이 주먹으로 치고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 23일 오후 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 바닥에 깔린 이재용 회장(째재용으로 풍자)의 사진을 밟고 지나가고 있다. 옆에는 전영현 대표이사 부회장, 노태문 사장의 사진도 함께 깔려 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 23일 오후 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 바닥에 깔린 이재용 회장(째재용으로 풍자)의 사진을 밟고 지나가고 있다. 옆에는 전영현 대표이사 부회장, 노태문 사장의 사진도 함께 깔려 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 23일 오후 경기 평택시 고덕동 삼성전자 평택캠퍼스에서 열린 삼성전자 노동조합 공동투쟁본부 '4·23 투쟁 결의대회'에서 조합원들이 바닥에 깔린 이재용 회장, 전영현 대표이사 부회장, 노태문 사장의 사진을 밟고 지나가고 있다. 조합원들이 치고 갈 수 있도록 샌드백에도 이들의 사진이 붙어 있다. ⓒ 권우성

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