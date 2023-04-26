큰사진보기 [오마이포토] CU BGF리테일 규탄 전국 대학생 100곳 항의행동 ⓒ 이정민



노수석생활도서관, 전국대학생연대, 진보대학생넷, 학생사회를바꾸는 활동가 네트워크 작당모의, 2030 다만세, 2030정치공동체 청년하다 등 6개 대학생 단체 소속 대학생들이 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 'CU BGF리테일 규탄 전국 대학생 100곳 항의행동'을 하며 진주물류센터 노동자 사망 책임 인정 및 사과를 요구하고 있다.



이들 대학생들은 CU BGF리테일 본사, 고용노동부 본청, 청와대 앞과 전국 대학(강원대, 경상국립대, 인천대, 전남대, 창원대, 충남대, 한국교원대, 경기대, 경희대, 고려대, 동국대, 서강대, 서울여대, 성공회대, 숙명여대, 숭실대, 연세대, 이화여대, 인천대, 인하대, 한국외대, 한신대, 한양대, 23일 오후 12시 기준)에서 항의행동을 하며 원청기업 CU BGF리테일과 정부에 즉각적인 사과와 책임있는 문제해결을 촉구했다.





큰사진보기 CU BGF리테일 규탄 전국 대학생 100곳 항의행동 노수석생활도서관, 전국대학생연대, 진보대학생넷, 학생사회를바꾸는 활동가 네트워크 작당모의, 2030 다만세, 2030정치공동체 청년하다 등 6개 대학생 단체 소속 대학생들이 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 'CU BGF리테일 규탄 전국 대학생 100곳 항의행동'을 하며 진주물류센터 노동자 사망 책임 인정 및 사과를 요구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 CU BGF리테일 규탄 전국 대학생 100곳 항의행동 노수석생활도서관, 전국대학생연대, 진보대학생넷, 학생사회를바꾸는 활동가 네트워크 작당모의, 2030 다만세, 2030정치공동체 청년하다 등 6개 대학생 단체 소속 대학생들이 23일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 'CU BGF리테일 규탄 전국 대학생 100곳 항의행동'을 하며 진주물류센터 노동자 사망 책임 인정 및 사과를 요구하고 있다. ⓒ 이정민





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