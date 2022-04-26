큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 권우성



22일 오후 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 '서울시 사회복지사협회 창립40주년 기념식'에서 6.3지방선거에서 맞붙게 될 민주당 정원오 서울시장 후보와 국민의힘 서울시장 후보로 선출된 오세훈 서울시장이 악수하고 있다. 오른쪽은 서울시사회복지사협회 곽경인 회장.





큰사진보기 22일 오후 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 ‘서울시 사회복지사협회 창립40주년 기념식’에서 국민의힘 서울시장 후보로 선출된 오세훈 서울시장과 민주당 정원오 서울시장 후보가 서울시사회복지사협회 곽경인 회장(가운데)등 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 22일 오후 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 ‘서울시 사회복지사협회 창립40주년 기념식’에서 국민의힘 서울시장 후보로 선출된 오세훈 서울시장과 민주당 정원오 서울시장 후보가 서울시사회복지사협회 곽경인 회장(가운데)등 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. ⓒ 권우성





큰사진보기 22일 오후 서울 용산구 백범김구기념관에서 열린 ‘서울시 사회복지사협회 창립40주년 기념식’에서 국민의힘 서울시장 후보로 선출된 오세훈 서울시장과 민주당 정원오 서울시장 후보가 서울시사회복지사협회 곽경인 회장(가운데)등 참석자들과 이야기를 나누고 있다. ⓒ 권우성







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