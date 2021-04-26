큰사진보기 [오마이포토] 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 ⓒ 이정민





이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동 주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견'에서 참석자들이 청와대 사회수석과의 공식 면담 요청서를 보여주며 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단"을 촉구하고 있다.



기자회견에 참석한 문화예술인들은 "이재명 정부의 문화예술 분야 인사는 전문성과 공공성보다는 대중적 인지도, 정치적 이해관계, 친소 관계 등이 과도하게 작동하고 있다는 비판을 받고 있다"라며 "특히 국립문화예술기관과 국책연구기관 등 공공성이 높은 조직의 기관장 인사가 명확한 기준과 절차 없이 이루어지면서, 현장의 신뢰를 크게 훼손하고 있다"라고 지적했다.



이들은 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단, 공공 문화예술기관 인사에 대한 명확한 기준과 원칙 수립 및 공개, 문화예술 현장과의 소통을 기반으로 투명하고 공정한 인사 시스템 구축, 인사혁신처의 문화예술 분야 인사 과정 전반 조사 및 파행 인사에 대한 책임 명확히 규명, 문화예술분야 인사 정책에 대한 이재명 대통령의 직접 사과 및 전면 재검토" 등을 요구했다.



이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동에는 기자회견이 열리는 현재, 65개 단체와 794명의 개인이 동참했다.





큰사진보기 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동 주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견'에서 참석자들이 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동 주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견'에서 참석자들이 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동 주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견'에서 참석자들이 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동 주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견'에서 참석자들이 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동 주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견'에서 참석자들이 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동 주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견'에서 참석자들이 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 이재명 정부 문화예술 인사정책을 규탄하는 문화예술계 일동 주최로 21일 오전 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 열린 '이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견'에서 참석자들이 청와대 사회수석과의 공식 면담 요청서를 보여주며 "문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사조치 즉각 중단"을 촉구하고 있다. ⓒ 이정민









추천 0 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기