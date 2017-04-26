큰사진보기 [오마이포토] 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! ⓒ 이정민



삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'이 열렸다. 초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장 등 집행부와 변호사가 ▲ 고용노동부의 과반노조 및 근로자대표 지위 인정 과정 ▲ 과반노조 조직화 경과 ▲ 향후 계획 및 목표 등을 발표하고 있는 가운데 조합원들이 새로운 노사관계를 요구하는 피켓을 들고 있다.





큰사진보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! 삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'이 열리고 있다. 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 등 집행부와 변호사가 ▲고용노동부의 과반노조 및 근로자대표 지위 인정 과정 ▲과반노조 조직화 경과 ▲향후 계획 및 목표 등을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! 삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'이 열리고 있다. 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 등 집행부와 변호사가 ▲고용노동부의 과반노조 및 근로자대표 지위 인정 과정 ▲과반노조 조직화 경과 ▲향후 계획 및 목표 등을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! 삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'이 열리고 있다. 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 등 집행부와 변호사가 ▲고용노동부의 과반노조 및 근로자대표 지위 인정 과정 ▲과반노조 조직화 경과 ▲향후 계획 및 목표 등을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! 삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'이 열리고 있다. 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 등 집행부와 변호사가 ▲고용노동부의 과반노조 및 근로자대표 지위 인정 과정 ▲과반노조 조직화 경과 ▲향후 계획 및 목표 등을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! 삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'이 열리고 있다. 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 등 집행부와 변호사가 ▲고용노동부의 과반노조 및 근로자대표 지위 인정 과정 ▲과반노조 조직화 경과 ▲향후 계획 및 목표 등을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! 삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 열린 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'에서 초기업노동조합 삼성전자 지부 최승호 위원장이 취재진의 질문에 답하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! 삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'이 열리고 있다. 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 등 집행부와 변호사가 ▲고용노동부의 과반노조 및 근로자대표 지위 인정 과정 ▲과반노조 조직화 경과 ▲향후 계획 및 목표 등을 발표하고 있다. ⓒ 이정민





큰사진보기 삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언! 삼성그룹 초기업노동조합 주관으로 17일 오전 서울 서초구 삼성전자 서초사옥 정문 앞에서 '삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 과반노조 공식 선언 기자회견'이 열리고 있다. 초기업노동조합 삼성전자 지부 위원장 등 집행부와 변호사가 ▲고용노동부의 과반노조 및 근로자대표 지위 인정 과정 ▲과반노조 조직화 경과 ▲향후 계획 및 목표 등을 발표하고 있다. ⓒ 이정민

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