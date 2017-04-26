큰사진보기 [오마이포토] 1호 영입인재 전태진...파란 점퍼 입혀주는 정청래 ⓒ 남소연



정청래 더불어민주당 대표가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 1호 영입인재 전태진 변호사에게 당을 상징하는 파란색 점퍼를 입혀주고 있다.





큰사진보기 1호 영입인재 전태진...웃음 터진 민주당 더불어민주당 1호 영입인재 전태진 변호사가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 정청래 대표의 환영을 받고 있다. 왼쪽부터 김태선 울산시당위원장, 전 변호사, 정 대표, 김상욱 울산광역시장 후보. ⓒ 남소연





큰사진보기 김상욱, 1호 영입인재 전태진에 "동남풍 일으키자" 김상욱 더불어민주당 울산광역시장 후보(오른쪽)가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 1호 영입인재 전태진 변호사의 손을 잡고 "함께 동남풍을 일으켜보자"고 얘기하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 1호 영입인재 전태진...웃음 터진 민주당 더불어민주당 1호 영입인재 전태진 변호사가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 정청래 대표를 비롯한 참석자들과 함께 선전을 다짐하고 있다. 왼쪽부터 김태선 울산시당위원장, 전 변호사, 정 대표, 김상욱 울산광역시장 후보. ⓒ 남소연





큰사진보기 1호 영입인재 전태진...웃음 터진 민주당 더불어민주당 1호 영입인재 전태진 변호사가 17일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입식에서 정청래 대표의 환영을 받고 있다. 왼쪽부터 김태선 울산시당위원장, 전 변호사, 정 대표, 김상욱 울산광역시장 후보. ⓒ 남소연









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