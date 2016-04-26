큰사진보기 [오마이포토] 서영교 "정일권 검사, 우리 목표는 하나다?" ⓒ 남소연





서영교 위원장이 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서 정일권 부장검사를 상대로 대장동 개발업자 남욱 변호사의 폭로 내용을 확인하고 있다. 앞서 남 변호사는 2022년 9월 서울중앙지방검찰청 구치감에 2박 3일간 체포돼 조사를 받는 동안 대장동 수사를 이끌었던 정 부장검사로부터 "우리 목표는 하나다. 내려가서 잘 생각해 보라"라는 말을 들었다고 폭로했다.





큰사진보기 소명할 기회 달라고 손 든 정일권 검사 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에서 대장동 개발업자 남욱 변호사가 2022년 9월 서울중앙지방검찰청 구치감에 2박 3일간 체포돼 조사를 받는 동안 대장동 수사를 이끌었던 정일권 부장검사로부터 "우리 목표는 하나다. 내려가서 잘 생각해 보라"는 말을 들었다고 폭로하자 출석한 정 검사가 소명할 기회를 달라며 서영교 위원장을 향해 손을 들고 있다. 오른쪽 앞 두 번째는 이원석 전 검찰총장. ⓒ 남소연





큰사진보기 남욱 증언 듣는 정일권 검사 2022년 당시 서울중앙지검 반부패수사1부 부부장검사로 대장동 수사를 주도했던 정일권 검사(오른쪽)는 대장동 개발사업 민간업자인 남욱 변호사를 조사하는 과정에서 가족사진을 보여주며 진술을 압박한 의혹을 받고 있다. 정 검사가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 남 변호사(왼쪽)의 증언을 듣고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 증인 출석한 남욱 변호사 대장동 개발사업 특혜 의혹으로 재판받고 있는 남욱 변호사가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 답변하고 있다. ⓒ 남소연





큰사진보기 남욱 증언 듣는 정일권 검사 2022년 당시 서울중앙지검 반부패수사1부 부부장검사로 대장동 수사를 주도했던 정일권 검사(오른쪽 위)는 대장동 개발사업 민간업자인 남욱 변호사를 조사하는 과정에서 가족사진을 보여주며 진술을 압박한 의혹을 받고 있다. 정 검사가 16일 서울 여의도 국회에서 열린 '윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹 사건 진상규명 국정조사'에 증인으로 출석해 남 변호사(왼쪽 아래)의 증언을 듣고 있다. ⓒ 남소연





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