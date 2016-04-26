큰사진보기 [오마이포토] ⓒ 공동취재사진



정원오 민주당 서울시장 후보가 세월호 참사 12주기인 16일 오후 서울 중구 태평로에 위치한 세월호 기억관 '기억과 빛'을 찾아 추모했다.





큰사진보기 정원오 민주당 서울시장 후보가 세월호 참사 12주기인 16일 오후 서울 중구 태평로에 위치한 세월호 기억관 '기억과 빛'을 찾아 추모했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 민주당 서울시장 후보가 세월호 참사 12주기인 16일 오후 서울 중구 태평로에 위치한 세월호 기억관 '기억과 빛'을 찾아 추모했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 민주당 서울시장 후보가 세월호 참사 12주기인 16일 오후 서울 중구 태평로에 위치한 세월호 기억관 '기억과 빛'을 찾아 추모했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 민주당 서울시장 후보가 세월호 참사 12주기인 16일 오후 서울 중구 태평로에 위치한 세월호 기억관 '기억과 빛'을 찾아 추모했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 민주당 서울시장 후보가 세월호 참사 12주기인 16일 오후 서울 중구 태평로에 위치한 세월호 기억관 '기억과 빛'을 찾아 추모했다. ⓒ 공동취재사진





큰사진보기 정원오 민주당 서울시장 후보가 세월호 참사 12주기인 16일 오후 서울 중구 태평로에 위치한 세월호 기억관 '기억과 빛'을 찾아 추모했다. 사진은 정원오 후보가 남긴 방명록. ⓒ 공동취재사진

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